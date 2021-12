Überblick zur Qualifizierung an Hochschule Merseburg

Merseburg/MZ - Die Hochschule Merseburg lädt zwischen dem 18. und 20. Januar online zu einer dreitägigen Veranstaltungsreihe ein. Nach dem Bachelor gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, sich weiterzuqualifizieren - auch an der Hochschule Merseburg. Deswegen werden nun alle Masterstudiengänge der Hochschule vorgestellt.

„Egal ob man sich für Technik, Kultur oder Management begeistert - es ist für jeden etwas dabei. An allen drei Tagen haben Studieninteressenten somit die Möglichkeit, sich einen Überblick über die verschiedenen Masterstudiengänge zu verschaffen und mehr über das umfangreiche Weiterbildungsangebot in Erfahrung zu bringen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vorgestellt werden die Studiengänge am Nachmittag zu festen Terminen. Insofern haben Interessenten die Chance, sich auch nach der Arbeit oder dem Studium virtuell zu informieren und sich mit den Studienfachberatern auszutauschen. „Teilnehmen können alle, die sich weiterqualifizieren möchten und ganz konkret ein Studium mit Masterabschluss suchen.“

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Termine sind auf der Internetseite der Hochschule zu finden. Die Hochschule Merseburg ist das Zentrum für angewandte Wissenschaften in der Metropolregion Halle-Leipzig.

Ihre Studiengänge „sind praxisnah, arbeitsmarktrelevant und führen zur Berufsfähigkeit mit dem richtigen Maß an Grundlagen und Spezialisierung, an Systematik und Kreativität“, heißt es weiter. Die Bildungsstätte verfügt über 60 Labore.