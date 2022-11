Über 100 Persönlichkeiten haben in Merseburg Spuren hinterlassen

Autor Jürgen Jankofsky stellt „Merseburg, Erinnerungen an 145 Persönlichkeiten“ vor.

Schriftsteller Jürgen Jankofsky mit seinem neuen Buch „Merseburg, Erinnerungen an 145 Persönlichkeiten“FOto: Katrin Sieler

Merseburg/Leuna/MZ - Zwei Jahre hat er daran gearbeitet - jetzt es da, das neue Buch von Jürgen Jankofsky, das vierte in seiner Merseburg-Reihe. Nach der Merseburger Chronik, dem 1. Band über Merseburger Persönlichkeiten und dem Buch „Die Martysburg-Surrogate. News und Fake aus zweitausend Jahren“, das sicherlich viele Merseburger zum Schmunzeln gebracht hat, folgt nun ein zweiter Band mit Merseburger Persönlichkeiten. „Dabei muss keiner von ihnen in Merseburg geboren worden sein. Sie haben allerdings in dieser Stadt gewirkt und ihre Spuren hinterlassen“, begründet Jankofsky, seine Auswahl.