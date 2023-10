Als Urologe in „In aller Freundschaft“ erreicht Udo Schenk ein Millionenpublikum. Nun liest er beim Festspiel der Deutschen Sprache Klassiker. Ihr Thema, das Streben nach Freiheit, hat viel mit der Biografie des Schauspielers zu tun. Schließlich verließ der 1985 die DDR und erzählt hier warum.

Udo Schenk steht zum zweiten Mal bei Festspiel in Bad Lauchstädt auf der Bühne.

Bad Lauchstädt/Mz. - Udo Schenk ist Vollblutschauspieler. Selbst wenn er in einem kargen Konferenzraum in Bad Lauchstädt von einem Teilaspekt seines Schaffens, dem Synchronsprechen, berichtet, hält es ihn kaum auf dem Stuhl. Er gestikuliert, geht mit der Stimme hoch, lässt sie zu einem Flüstern fallen, um zu verdeutlichen: Auch Synchronsprechen ist – richtig gemacht – Schauspiel. Vor alllem innerliches, denn natürlich kann man das im Synchronstudio stehende Mikro nicht verlassen. Schenk hat viel Erfahrung, ist seit Jahren die deutsche Stimme von Größen wie Ralph Fiennes und Gary Oldman. Bekannt ist der Randberliner auch als „Dr. Kaminiski“ in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“. Er vertont zudem Hörbücher.