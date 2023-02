Zwei Zeuginnen melden sich bei den Medien. Sie bestreiten, dass HFC-Fans vergangene Woche am Bahnhof Merseburg ein muslimisches Paar rassistisch beleidigten. Die Polizei hält jedoch an ihrer ursprünglichen Version fest - und hat dafür offenbar ebenfalls Zeugen.

Vorfall mit HFC-Fans in Merseburg

Merseburg/MZ - Die Polizei geht trotz neuer Zeugen weiterhin davon aus, dass es sich bei den Geschehnissen um eine Gruppe HFC-Fans am vergangenen Wochenende um einen rassistischen Vorfall gehandelt hat. „Wir haben derzeit keine Erkenntnisse, dass es anders stattgefunden hat, als damals von uns berichtet“, erklärte Michael Ripke, Sprecher der Polizeiinspektion Halle. Die hatte geschildert, dass sieben Anhänger des Halleschen FC am vergangenen Samstag nach der Niederlage gegen Zwickau am Bahnhof Merseburg ein dem Anschein nach muslimisches Paar – die Frau trug wohl Hijab – mit Kinderwagen ausländerfeindlich beleidigt und auf einem nahen Parkplatz auch körperlich attackiert habe. Erst als eine weitere Gruppe hinzukam und Pfefferspray gegen die HFC-Fans einsetzte, hätte die Familie entkommen können.