Neue Selbsthilfegruppe in Merseburg

Linda May möchte eine Selbsthilfegruppe gründen.

Merseburg/MZ. - Manche Frauen würden sich an diesem Punkt vielleicht schon selbst aufgeben, oder doch zumindest eine gehörige Portion Lebensmut verlieren. Nicht so Linda May aus Merseburg. „Frauen mit metastasiertem Brustkrebs, die bereits einen langen Leidensweg hinter sich haben, sehen eher das Positive im Leben und versuchen, die ihnen verbleibende Zeit bestmöglich zu nutzen. Es geht um Lebensqualität“, sagt die 40-Jährige. Während Frauen, die die Diagnose Brustkrebs gerade erst bekommen hätten, mehr das Negative sehen.