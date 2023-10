Dem Schrappelmarkt in Schraplau am 11. und 12. November steht wohl nichts mehr im Wege. Zwischen 80 und 100 Händler werden erwartet. Karnevalsverein eröffnet gleichzeitig seine Saison.

Trotz Bauarbeiten in der Stadt Schraplau: Schrappelmarkt kann stattfinden

Schraplau/MZ - Allen Widrigkeiten zum Trotz wird Schraplaus größtes Fest des Jahres, der Schrappelmarkt, auch 2023 stattfinden. Das haben Bürgermeister Olaf Maury (parteilos), Stadträte und Vereine der Stadt bekannt gegeben. „Alle Genehmigungen sind da“, sagt Marktmeister Alexander Kopke von der Agentur „Alex Veranstaltungen“ und fügt an: „Wir sind jetzt dabei, das Programm noch fertigzustellen.“ Der Schrappelmarkt wird wie gewohnt 14 Tage vor dem Totensonntag durchgeführt, in diesem Jahr am 11. und 12. November.