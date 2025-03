Der Frühling naht, und in Merseburg holen immer mehr Menschen ihre Fahrräder aus dem Winterschlaf. Besonders Trekking- und SUV-Bikes sind gefragt – und die Werkstätten haben alle Hände voll zu tun. Welche Trends es gibt und welche Strecken sich für eine Tour lohnen

Trekking- und SUV-Bikes im Trend: So radelt Merseburg 2024

In der „Radmanufaktur“ von Matthias Proske stehen vor allem Trekking- und SUV-Bikes hoch im Kurs.

Merseburg/MZ. - „Haben wir hier die Kette schon mal gemacht?“, fragt Matthias Proske, Geschäftsführer der „Radmanufaktur“ in Merseburg, eine Kundin, die ihr Fahrrad zur Durchsicht bringen will. Damit ist sie derzeit eine von vielen. Schließlich holen jetzt, wo das Wetter allmählich besser wird, immer mehr Menschen ihren treuen Drahtesel aus dem Schuppen, um in die neue Saison zu starten.