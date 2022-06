Trebnitz - ein Dorf im Saalekreis in Lebensgefahr

Wenn es in Trebnitz brennt, müssen die Einwohner hoffen, dass die Feuerwehr Merseburg genügend Wasser zum Löschen mitbringt.

Merseburg/MZ - Man muss mächtig mutig sein, um in Trebnitz zu leben. Denn nach der aktuell erstellten Risikoanalyse, die Folkmar Bothe, der Leiter des Brandschutzamtes der Stadt Merseburg, erarbeitet hat, besteht in dem Merseburger Ortsteil Lebensgefahr. Der Grund: Sollte es hier brennen, liegt die Verfügbarkeit von Löschwasser bei null Prozent. „Darauf habe ich die Stadt Merseburg in einem Schreiben vor einem Jahr nochmals explizit aufmerksam gemacht“, sagt Ortsbürgermeister und Ortswehrleiter Andreas Zieger.