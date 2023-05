Transport: Noch in dieser Woche soll die Lok nach Braunsbedra gebracht werden

Noch ist die Grubenlok nicht in Braunsbedra.

Braunsbedra - Die Grubenlok für Braunsbedra wird ab dem frühen Mittwochmorgen per Schwerlasttransport von der Mibrag Profen an die Pfännerhall gebracht. Dafür wurde sie in drei Teile zerlegt. Das teilte die Mibrag mit.