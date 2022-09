Trainerin vermittelt Körpersprache der Hunde

Hundetrainerin Antonia Markov aus Merseburg will mit ihrer Arbeit Hund und Halter dabei helfen, besser miteinander zu kommunizieren.

Merseburg/MZ - Bei Antonia Markov dreht sich alles um das Thema Hunde. Da wundert es nicht, dass beim Termin nicht nur Antonia Markov, sondern auch ihre zwei Hunde Ayla und Yuki dabei sind. Markov betreibt seit 2020 eine Hundeschule in Merseburg und widmet sich vorrangig dem Welpen-Abc, gibt Beratungen und bietet zudem Kurse mit Kindern in Schulen an. Sie möchte mit ihrem Team wachsen und Möglichkeiten ausbauen.