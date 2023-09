Die „Traildevils“ sind eine Kinder-Radsportgruppe vom Verein TSV '90 Querfurt. Sie und der Verein laden am 30. September zum Mountainbike-Wettkampf in den Park im Querfurter Ortsteil Lodersleben ein.

Querfurt/MZ - Das stetig wachsende Interesse an ihrem Sport hat die „Traildevils“, eine Kinder-Radsportgruppe vom Verein TSV '90 Querfurt, motiviert, eine aufregende und neue Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Am 30. September laden sie erstmals zum Mountainbike-Cup in den Querfurter Ortsteil Lodersleben ein. „Die Veranstaltung verspricht ein unvergessliches Erlebnis für junge Mountainbike-Enthusiasten, die sich für die Welt des Offroad-Radsports begeistern werden“, sagt André Wichmann. Er sowie René Bremisch und Thomas Wolff sind die Trainer der Gruppe.