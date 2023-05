Nach 30 Jahren Engagement für die Pflanzaktion am Gymnasium Querfurt hat Petra Gonschorek den „Staffelstab“ an Annett Knuhr übergeben.

Tradition am Burgstadtgymnasium in Querfurt wird fortgesetzt

Querfurt/MZ - Einige derer, die in den vergangenen Jahren am Gymnasium Querfurt das Abitur ablegten, können sich vielleicht erinnern: Zur Baumpflanzung am letzten Schultag hatte Petra Gonschorek immer ein CD-Radio dabei, um unter anderen das Lied „Alt wie ein Baum“ abzuspielen. Diesmal kam die Organisatorin der Baumpflanzung ohne, denn sie griff auf die Beschallungsanlage des Abschlussjahrgangs zurück. Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (parteilos), Abitur 2003, ließ das nicht unkommentiert. Er sagte lächelnd zu Petra Gonschorek, die auch seine ehemalige Lehrerin am Gymnasium war: „Zur Tradition hätte es sich gehört, mit deinem Kassettenrekorder hierher zu kommen. Auch damit wir einen ordentlichen Schlussstrich ziehen.“ Denn nach 30 Jahren Engagement um den letzten Schultag und um die Tradition der Baumpflanzung hat die 68-Jährige nun die Organisation abgegeben und den „Staffelstab“ an Lehrerin Annett Knuhr übergeben.