Am Samstagabend fanden Polizei- und Rettungskräfte eine leblose Person in einer Wohnung in Merseburg. Eine Sonderkommission soll jetzt Licht ins Dunkel bringen. Nach MZ-Informationen gibt es schon einen möglichen Verdächtigen.

Rettungskräfte fanden das Opfer am Samstagabend leblos in seiner Wohnung in Merseburg.

Merseburg/MZ - Die am Samstag leblos aufgefundene Person in einem Mehrfamilienhaus in der Weißenfelser Straße in Merseburg konnte mittlerweile zweifelsfrei identifiziert werden.