Tollwitz/MZ - ,,Ich bin ich, so wie ich halt bin.“ Das steht in seiner Beschreibung auf Instagram. Auf seinem Profil findet man Bilder an den unterschiedlichsten Orten, aber jedes zeigt ihn mit einer Maske mit großen Augen und Perücke. Er nennt sich Kigurumi Yuna auf Instagram und Facebook, wo ihm mehrere Hundert Leute folgen. Kigurumi ist der Name seines Hobbys. Es ist eine japanische Art, sich zu verkleiden. Vielleicht würde man jetzt an Cosplay denken, aber Cosplayer versuchen bereits bestehende Charaktere eins zu eins nachzustellen. Die Figuren, die er verkörpert, sind frei erfunden. Das Yuna in seinem Benutzernamen ist sein Künstlername. Seinen echten Namen möchte er nicht veröffentlichen. ,,Es geht ja um die Figur, das bin auch ich“, sagt er.