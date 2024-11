Bei drei verschiedenen Bäckereiketten in Halle werden die Brötchen am 25. November in ganz besondere Tüten gepackt. Es gibt bereits die Idee, im kommenden Jahr in Mansfeld-Südharz eine ähnliche Aktion zu zu starten. Steigen auch der Saale- und Burgenlandkreis ein?

(Foto: Undine Freyberg)