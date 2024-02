Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Farnstädt/Halle/MZ. - Im Zuge des tödlichen Unfalls auf der A38 bei Farnstädt vor Weihnachten gab es offenbar auch eine Geisterfahrt eines Streifenwagens. Dieser verfolgte den 57-jährigen Unfallverursacher, der vor dem dritten Advent zwei Frauen bei einem Frontalzusammenprall ihrer Autos mit in den Tod gerissen hatte, offenbar ab der Abfahrt Eisleben verkehrt herum auf die Autobahn. Das geht aus Aussagen der Staatsanwaltschaft Halle hervor. Deren Sprecher Dennis Cernota bestätigte am Dienstag eine MDR-Meldung, wonach die Behörde nun Ermittlungsverfahren gegen zwei an der Verfolgung beteiligten Beamten eingeleitet hat.