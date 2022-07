Tino Haring - Der Ironman mit Mission

Der Merseburger sucht sportlich und beruflich Herausforderungen. Am Sonntag absolvierte er 226 Kilometer beim Triathlon in Roth. Beruflich setzt er für den Kreis den Strukturwandel um und ist zuständig für die großen Projekte.

Merseburg/MZ - „Bei 35 Grad war der Marathon schon übel“, blickt Tino Haring auf seinen Sonntagnachmittag zurück. An dem absolvierte der Merseburger die 42,195 Kilometer Laufstrecke in 5:50 Stunden. Da hatte er allerdings bereits 3,8 Kilometer Schwimmen und 180 Kilometer Radfahren durch das fränkische Hügelland hinter sich. Nach insgesamt 13 Stunden und 29 Minuten Daueranstrengung erreichte er schließlich das Ziel in Roth. Für den 42-Jährigen der erste vollendete Ironman, zwar ein gutes Stück über der erhofften Zielzeit, aber irgendwann, so sagt er, sei es nur noch darum gegangen „das Ding nach Hause zu bringen“.