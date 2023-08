Tierheime am Limit - Wie es in Einrichtungen im Saalekreis aussieht

Zahlreiche Kitten, wie dieses aus dem SOS Tierhof in Bad Dürrenberg, suchen derzeit ein Zuhause.

Bad Dürrenberg/Merseburg/MZ - In ganz Deutschland schlagen derzeit Tierheime Alarm, weil sie am Limit sind und teilweise keine weiteren Tiere mehr aufnehmen können. Dieses Bild spiegelt sich auch im Saalekreis wieder. Der SOS Tierhof in Bad Dürrenberg, der sich um herrenlose Katzen kümmert, ist voll bis unters Dach. Insgesamt 17 Katzenbabys beherbergt die Tierschutzeinrichtung derzeit. Hinzu kommen noch die ausgewachsenen Tiere, die ein Zuhause suchen. Und eine Gruppe von alten Katzen, die nicht mehr vermittelt werden und ihren Lebensabend im Tierhof verbringen. 27 Katzen sind es insgesamt – für die kleine Einrichtung kaum tragbar. Deshalb musste ein Aufnahmestopp verhängt werden.