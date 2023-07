Zahlreiche Kaninchen sind in die neue Voliere im Südpark eingezogen. Im Innenbereich gibt es reichlich Platz.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - Sie steht direkt gegenüber vom Wildschweingehege: die neue Doppel-Voliere des Merseburger Südparks. Und die ersten Bewohner sind auch schon eingezogen. „Wir haben in der vergangenen Woche damit begonnen, die ersten Tiere umzusetzen“, erzählt Tierpflegerin Jaqueline Bol. In der rechten Voliere leben jetzt fünf Kaninchen, in der linken zwölf weibliche Meerschweinchen und zwei weitere Kaninchen. „Wir mussten die Kaninchen einfach trennen, weil nicht alle gut miteinander klarkommen“, erklärt Bol.