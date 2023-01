Tierarztkosten sind auch im Saalekreis teils enorm gestiegen

Veterinäre müssen sich an die neue, bundesweite Gebührenordnung für Tierärzte halten. Was der Hintergrund der Anpassung ist und was das für Tierschutzvereine aus der Region bedeutet.

Saalekreis/MZ - „Wir werden in Zukunft wohl öfter mal Schnappatmungen bekommen“, befürchtet Julia Löser – Schnappatmungen beim Blick auf die Tierarztrechnung. Denn seit einigen Wochen sind die Kosten für Behandlungen von Hund, Katze, Meerschweinchen und Co. teils stark gestiegen. Hintergrund ist die neue Gebührenordnung für Tierärzte, kurz GOT genannt, die am 22. November 2022 in Kraft getreten ist.