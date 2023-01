Vor zehn Jahren wechselte Sportler Tomas Jablonka aus Tschechien nach Spergau. Wie er sich engagiert und warum er im Saalekreis bleiben will.

Spergau/MZ - Alle stehen sie da, Mutter, Vater, Sohn. Natürlich in Sportklamotten. Das trägt man in ihrem selbst ernannten zweiten zu Hause, der Jahrhunderthalle in Spergau. Papa Tomas Jablonka ist kurz angebunden, gleich beginnt das Handball-Training der Junioren.