weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Festspiel der Deutschen Sprache Bad Lauchstädt: Technik aus Zeiten des Dichterfürsten: So funktioniert das Goethe-Theater

Festspiel der Deutschen Sprache Bad Lauchstädt Technik aus Zeiten des Dichterfürsten: So funktioniert das Goethe-Theater

Ein „Museum“ in Bewegung: Die Technik des Goethe-Theaters stammt großteils aus der Zeit des Dichterfürsten vor 223 Jahren. Bühnenmeister Carsten Ritter erklärt, was das im Festspiel-Alltag bedeutet und wo es Kompromisse zur Moderne gibt.

Von Robert Briest 11.10.2025, 09:16
Im Goethe-Theater bedient der Bühnenmeister Carsten Ritter die original erhaltene Maschinerie: Er dreht die Welle der Tischversenkung.
Im Goethe-Theater bedient der Bühnenmeister Carsten Ritter die original erhaltene Maschinerie: Er dreht die Welle der Tischversenkung. Fotos: Katrin Sieler

Bad Lauchstädt/MZ. - „Bitte auf den Kopf aufpassen“, warnt Carsten Ritter, als er hinab in den Keller führt. Der ist auf den ersten Blick ein Labyrinth aus Stützen, tiefhängenden Balken, Wellen – alles aus Holz – und unzähligen Seilen, die kreuz und quer laufen. Sie bilden das Herz des Goethe-Theaters. Die Bühnentechnik, wie sie zur Eröffnung vor 223 Jahren auch der namensgebende Dichterfürst schon einsetzen konnte. Eine Installation, die in einem bespielten Theater heute fast einmalig sei, sagt Ritter: „Die Technik ist eigentlich ein Museum, das den Sonderstatus hat, benutzt zu werden.“