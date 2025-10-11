Ein „Museum“ in Bewegung: Die Technik des Goethe-Theaters stammt großteils aus der Zeit des Dichterfürsten vor 223 Jahren. Bühnenmeister Carsten Ritter erklärt, was das im Festspiel-Alltag bedeutet und wo es Kompromisse zur Moderne gibt.

Im Goethe-Theater bedient der Bühnenmeister Carsten Ritter die original erhaltene Maschinerie: Er dreht die Welle der Tischversenkung.

Bad Lauchstädt/MZ. - „Bitte auf den Kopf aufpassen“, warnt Carsten Ritter, als er hinab in den Keller führt. Der ist auf den ersten Blick ein Labyrinth aus Stützen, tiefhängenden Balken, Wellen – alles aus Holz – und unzähligen Seilen, die kreuz und quer laufen. Sie bilden das Herz des Goethe-Theaters. Die Bühnentechnik, wie sie zur Eröffnung vor 223 Jahren auch der namensgebende Dichterfürst schon einsetzen konnte. Eine Installation, die in einem bespielten Theater heute fast einmalig sei, sagt Ritter: „Die Technik ist eigentlich ein Museum, das den Sonderstatus hat, benutzt zu werden.“