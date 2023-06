Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - Etwa 9.000 Schüler erhalten ab August ein Deutschlandticket vom Saalekreis gestellt. Das hat der Kreistag am Mittwoch bei einigen Gegenstimmungen und Enthaltungen aus der AfD-Fraktion beschlossen. Der auch als 49-Euro-Ticket bekannte Fahrschein ermöglicht den Kindern und Jugendlichen die bundesweite Fahrt mit Bussen und Bahnen des Nahverkehrs auch in den Ferien und an Wochenenden. Von dem Entscheid profitieren jene Schüler, die auch bisher laut Schülerbeförderungssatzung Anspruch auf ein Schülerticket haben. Hier sind die 49 Euro für den Kreis meist günstiger als die bisherigen Tarife.