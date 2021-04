Täter sagt im Prozess um Messerattacke erstmals aus

Merseburg - Der Anwalt des Opfers tat das, was ein guter Anwalt tut: Er versuchte das Beste für seinen Mandanten herauszuholen. Deshalb stellte Markus Kluck im Prozess gegen den Hallenser P. den Antrag, die Messerattacke gegen seinen Mandanten, vom September nicht als versuchten Totschlag, sondern als versuchten Mord zu werten. Der 40-jährige K. war im vergangenen September von dem alkoholisierten P. mit einem Gemüsemesser in den Bauch gestochen und offenbar so schwer verletzt worden, dass er nur durch eine Notoperation hatte gerettet werden können. P. war daraufhin geflüchtet und wenig später schlafend auf einer Bank im Merseburger Bahnhof angetroffen und festgenommen worden.

Da sein Mandant nicht damit rechnen konnte, dass er mit einem Messer angegriffen wird, sei das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt. Damit wäre der Strafrahmen ein anderer. „Und falls meinem Mandanten Schmerzensgeld zugesprochen wird, würde sich das in einer anderen Größenordnung bewegen“, erklärte Kluck gegenüber der MZ.

Opfer und der Angeklagte sollen sich aus dem Drogenmilieu kennen

Während das nach Angriff klang, schien Klucks Mandant, der Merseburger K., seit dem Vorfall vom 25. September in der Erzbergerstraße einen Teil seines Gedächtnisses verloren zu haben. Oder wollte er einfach einen Kumpel nicht tiefer reinreiten?

Auf die Frage von Richter Jan Stengel, ob er den Angeklagten kenne, antworte K. „Na, von früher.“ Ob der Angeklagte gewusst habe, wo er wohne, wollte der Richter außerdem wissen. „Weiß ich nicht“, sagte K. Das Opfer und der Angeklagte sollen sich aus dem Drogenmilieu kennen und es war ziemlich offensichtlich, dass K. sich sehr bemühte, so wenige Verbindungen wie möglich zu offenbaren. Dabei waren beide an besagtem Tag offenbar für ein Geschäft verabredet.

„Wir haben uns angeschrien, und dann sind wir aufeinander los“,

P. wollte ein Handy verkaufen, weil er dringend Geld brauchte. Da er K. nicht antraf, wurde der betrunkene P. sauer, schnappte sich aus K.s Wohnung, deren Tür er eingetreten hatte, ein Gemüsemesser und wartete ihm im Hausflur auf. „Wir haben uns angeschrien, und dann sind wir aufeinander los“, erzählt K. dem Gericht. Mehr stockend und mit langen Pausen beantworte K. dann die Fragen nach seiner Verletzung und seinem Krankenhausaufenthalt. Die Ärzte hätten ihm gesagt, dass der Stich mit der kurzen Klinge eines Gemüsemessers eine Baucharterie verletzt hätte. An vieles andere könne er sich nicht mehr erinnern, sagt er.

Während dieser Aussage fängt der Angeklagte P. hinter seinem schwarzen Mundschutz an zu schluchzen. Er muss seine Anwältin um ein Taschentuch bitten. Bis zu diesem Punkt hatte der 33-Jährige während des Prozesses kein einziges Wort gesagt. Selbst die Erklärung zu Prozessbeginn, in der er zugibt, K. angegriffen zu haben, weil er sauer und betrunken war und unter Drogen stand, hatte seine Verteidigerin verlesen.

„Mein Mandant würde gern noch etwas sagen“

Doch diesen Moment im Gerichtssaal - kurz bevor K. den Raum verlassen würde - wollte P. nicht ungenutzt verstreichen lassen. „Mein Mandant würde gern noch etwas sagen“, sagte die Anwältin und P. nahm seinen Mundschutz ab. „Ich schäme mich, dass ich dir das angetan habe“, sagte er unter Tränen. „Und dass du dich hier diesen unangenehmen Fragen stellen musst. Ich bin froh, dass es dir wieder gut geht.“

Schon als P. mit Hand- und Fußfesseln in den Saal geführt worden war, hatten sich Angeklagter und Opfer die ganze Zeit in die Augen geschaut. Niemand würde den beiden abnehmen, dass sie sich weniger als flüchtig kennen. Etwa zwei Monate nach der Tat hatte P. aus dem Gefängnis einen Brief an K. geschrieben, in dem er ihn um Entschuldigung bat. Der Prozess wird in den nächsten Tagen fortgesetzt. (mz/Undine Freyberg)