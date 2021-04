Täter mit mehreren Hundert Euro auf der Flucht

Merseburg - Am späten Montagabend um 22.30 Uhr gab es in der Thomas-Müntzer-Straße in Merseburg einen bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle. Laut Polizei bedrohte dabei ein bislang unbekannter männlicher Täter bedrohte eine Angestellte und einen anwesenden Kunden mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und forderte Bargeld von der Angestellten. Der Kunde sollte den Tankstellenshop verlassen und tat das auch.

Der Täter erbeutete mehrere Hundert Euro und flüchtete danach zu Fuß über die Thomas-Müntzer-Straße weiter in unbekannte Richtung. Beschrieben wird der Gesuchte folgendermaßen: Der Mann ist schlank, er trug einen dunklen Kapuzenpullover mit einer Abbildung auf dem Rücken sowie eine rote Jogginghose, er hatte weiße Turnschuhe an, trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz und sprach akzentfreies Deutsch.

Die Mitarbeiterin wurde in einer Klinik medizinisch versorgt. Polizisten untersuchten den Tatort miteinem Fährtensuchhund und fahnden nach dem Täter. Die Ermittlungen laufen.

Wer Angaben zum Täter, zur Tat selbst oder zum weiteren Fluchtweg des noch unbekannten Mannes machen kann wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Halle unter 0345 224 1291 zu melden. (mz)