Sven Czekalla tritt seinen Dienst in der Landtagsverwaltung an

Am Dienstag beginnt für Landtagsneuling Sven Czekalla offiziell die Arbeit in Magdeburg. Vor den inhaltlichen Fragen, muss er erst noch organisatorische lösen.

Merseburg/MZ - Sven Czekalla will Bahnpendler werden. Die Landtagsverwaltung habe ihm eine Bahncard gegeben, die wolle er nun nutzen. Das sei besser als sich ständig die A14 mit den ganzen Lkw zu teilen. Czekallas Reiseziel ist klar: Magdeburg. In der Landeshauptstadt beginnt für den CDU-Politiker am Dienstag offiziell ein neuer Lebensabschnitt, der als Abgeordneter. An diesem Tag konstituiert sich der neue Landtag.