Trebnitz/MZ - Die Vorfreude steigt bei den Football-Spielern der Burgenlandkreis Underdogs mit jedem Tag. Denn in der Nacht zu Montag, 13. Februar, ist es endlich wieder soweit: Dann kämpfen die Kansas City Chiefs beim Superbowl in Arizona gegen die Philadelphia Eagles. Das größte Sport-Event der Welt in den USA lockt jedes Jahr Millionen Menschen auf der ganzen Welt vor den Bildschirm, auch wegen seiner spektakulären Halbzeit-Shows. So soll in diesem Jahr die Sängerin Rihanna ihr Comeback nach der Babypause auf der Superbowl-Bühne feiern.