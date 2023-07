Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zöschen/MZ - Die Alte Turnhalle in Zöschen ist gut gefüllt. Zahlreiche Bürger sind erschienen, um sich über den aktuellen Stand des Projekts „Sued-Ost-Link“ zu informieren. Die 580 Meter lange Trasse soll künftig Windenergie aus Nord- und Ostdeutschland nach Bayern transportieren und verläuft auch durch den Saalekreis. Axel Happe von der Öffentlichkeitsbeteiligung des federführenden Netzbetreibers 50 Hertz ist ständig in Gespräche mit Interessierten verwickelt. „Es freut mich, dass so viele Bürger gekommen sind“, sagt er. Bei den beiden vorangegangenen Infoterminen in Weißenfels und Wallwitz sei es deutlich ruhiger gewesen.