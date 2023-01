Ein 75-Jähriger ist am Sonntagnachmittag aus einer Pflegeeinrichtung in Holleben verschwunden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Holleben/Halle/MZ - Über Halle und dem Saalekreis kreist seit mehren Stunden ein Hubschrauber. Der Grund: Seit Sonntagnachmittag wird der 75-jährige Hans M. vermisst. Der Mann lebt in einer Pflegeeinrichtung in Holleben und hat nach Aussage der Polizei einen hohen Bewegungsdrang, will also immer laufen. Der Mann hat weiße Haare und einen weißen Vollbart und trägt einen grauen Kapuzenpullover, eine Jeans und eine grüne Jacke. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Saalekreis in Merseburg unter Tel. 03461/ 44 60