Ein 86 Jahre alter, demenzkranker Mann ist spurlos aus einem Seniorenheim in Leuna verschwunden. Nun bittet die Polizei um Hilfe bei der Suche nach ihm.

Vermisst in Leuna: Wer hat den kranken Heinz-Dieter H. gesehen? (Foto im Text)

Leuna. - Ein 86 Jahre alter Mann wird seit dem Mittwochnachmittag in einem Seniorenheim in der Albert-Einstein-Straße in Leuna vermisst, wie die Polizei meldet. Nun bittet die Polizei um Hilfe aus der Bevölkerung.

Der Vermisste, Heinz-Dieter H., leide an Demenz und sei sprachlich auf „Ja“ und „Nein“-Sagen beschränkt, teilt die Polizei mit.

So sieht Heinz-Dieter H. aus:

Wo ist Heinz-Dieter H. Foto: Polizei

1,85 Meter groß

schlank

Brille

dunkle, kurze Hose, dunkelbraune Jacke und Turnschuhe

Wer Hinweise zum Verbleib von Heinz-Dieter H. geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Saalekreis unter 03461/4460 zu wenden.