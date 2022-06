Studium statt Ausbildung: So erleben zwei Hebammenstudentinnen im Merseburger Basedow Klinikum den Start

Merseburg/MZ - „An meinem ersten Tag kam ich hier an und kurz danach wurde ich gefragt, ob ich eine Zwillingsgeburt begleiten möchte. Ich war froh, dass ich eine Maske trug, sonst hätte man vielleicht gesehen, wie der Mund nach und nach aufging“, erzählt Alissa Al-Bahra mit einem Schmunzeln im Gesicht. Sie ist eine der beiden 20-jährigen Erstsemesterinnen, die derzeit ihre Praxisphase im Merseburger Carl-von-Basedow-Klinikum absolvieren. Bei ihrer Berufsberatung in der 10. Klasse kam tatsächlich das Berufsbild Hebamme raus. Und nachdem Alissa in ihrer Freizeit mehrere soziale Berufe ausprobiert hatte, stellte sie fest, dass ihr die Hebamme am meisten zusagt.