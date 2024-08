In einer Studie eines Lotterieunternehmens gilt der Saalekreis als „Glücksgebiet“. Hier seien die Einwohner zufriedener als fast überall sonst im Land. Wie kommen die Autoren zu diesem Ergebnis? Und warum will der Landrat nun „nicht mit der Glocke durch's Dorf laufen“?

Merseburg/MZ. - Er sei schon sehr glücklich, dass der Saalekreis auf diese Art bundesweit in den Nachrichten und im Fernsehen zu sehen war, sagt Landrat Hartmut Handschak (parteilos). Glücklich, so verkündeten es MDR und RTL Ende vergangener Woche, seien auch die Einwohner des Saalekreises – und das über Gebühr. Das Gebiet zwischen Rothenburg und Bad Dürrenberg sei eine von sechs „Glücksgebieten“ in Deutschland, zitierten sie vorab aus dem Glücksatlas des Glücksspielanbieters Süddeutsche Klassenlotterie (SKL).