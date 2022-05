Studenten mit Prüfungsangst nach dem dritten virtuellen Semester in Serie

Nach dem dritten virtuellen Semester in Serie fühlen sich Studenten teils nicht ausreichend vorbereitet. Anders als zuletzt gibt es auch keinen Freiversuch.

Merseburg/MZ - Hinter zahlreichen Studierenden im Land liegt das bereits dritte Semester, das in virtueller Form bestritten wurde. Vergangene Woche begann nun die heiße Phase: Von Mitte Juli bis Anfang August stehen die Prüfungen an. Auf diese fühlen sich zahlreiche Studierende im Vergleich zum Studium in Präsenz jedoch nur mäßig gut vorbereitet.