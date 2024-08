Im Einkaufszentrum Nova in Günthersdorf zwischen Merseburg und Leipzig ist am Freitagnachmittag der Strom ausgefallen. Viele Läden fehlte das Licht. Sie schlossen vorzeitig. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Günthersdorf/MZ. - Der Feierabend kam für Kunden und Mitarbeiter in Teilen des Einkaufszentrums Nova in Günthersdorf am Freitagnachmittag früher als erwartet. Gegen 17.40 Uhr fiel in der Mall nahe der Autobahnabfahrt Leipzig-West der Strom aus. Wie Centermanager Peter Lehnhardt bestätigte, seien davon ein Großteil, aber nicht alle Läden betroffen, da das Nova über zwei Trafos versorgt werde.