Querfurt beendet die alten DDR-Pachtverhältnisse. Ab 2026 sollen Nutzer Miete zahlen. Betroffene sprechen von Enteignung und starten eine Petition gegen die Pläne.

In zwölf Garagenkomplexen in Querfurt und Ortsteilen befinden sich Garagen auf städtischem Grund. Die Kündigung der Pachtverträge durch die Kommune schlägt hohe Wellen.

Querfurt/MZ. - Unter der Überschrift „Stoppt die Enteignung der Garagen in Querfurt“ hat Patrick Elix eine Online-Petition gestartet. In dieser werden zum einen Garagenbesitzer aufgefordert, sich mit ihrer Unterzeichnung für einen fairen und gerechten Umgang mit ihrem Eigentum einzusetzen. Zum anderen sollen zuständige Behörden ihrem Anliegen Gehör schenken. Hintergrund ist, die Stadt Querfurt hat Besitzern von Garagen auf städtischem Grund die Pachtverträge zum Ende diesen Jahres gekündigt und bietet ihnen an, jene Garagen, die die Nutzer zu DDR-Zeiten selbst gebaut, vor einigen Jahren gekauft oder geerbt haben, zukünftig zu mieten.