In einer Bar in der Innenstadt von Merseburg geraten fünf Männer in Streit.

In der Nacht wurde die Polizei zu einer Schlägerei in der Innenstadt von Merseburg gerufen (Symbolfoto).

Merseburg/MZ - In der Merseburger Innenstadt ist es am Samstag in den frühen Morgenstunden zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Daran waren fünf Männer zwischen 18 und 30 Jahren beteiligt. Die Männer waren in einer Sportbar in der Burgstraße verbal in Streit geraten, dann wurde Reizgas versprüht und es kam zu Handgreiflichkeiten. Gegen 2.40 Uhr wurde die Polizei informiert, die die Personalien aufnahm. Obwohl mehrere Beteiligte gerötete Augen durch das Reizgar hatten, verzichteten laut Polizei alle darauf, dass ein Rettungswagen gerufen wird