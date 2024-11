Ein betrunkener und unter Drogen stehender Mann hat am Samstag in einem Merseburger Mehrfamilienhaus zwei Menschen verletzt. Die Beamten mussten den Angreifer schließlich fixieren, um ihn ruhig zu stellen.

Bei einem Streit in Merseburg wurden am Samstag zwei Menschen verletzt. Der Angreifer war alkoholisiert und stand unter Drogeneinfluss.

Merseburg. - In einem Mehrfamilienhaus in der Merseburger Straße "Zum Weinberg" ist es am Samstag zu einer Auseinandersetzung mit zwei Verletzten gekommen. Laut Polizei gab es Streitigkeiten zwischen drei Personen, die in einen gewalttätigen Streit mündeten.

Die beiden leicht Verletzten, eine 31 Jahre alte Frau und ein 27 Jahre alter Mann, lehnten medizinische Versorgung ab, heißt es weiter. Der 45 Jahre alte Angreifer sei stark alkoholisiert gewesen.

Streit in Merseburg eskaliert: Betrunkener muss fixiert werden

Zudem habe er sich auch den Beamten gegenüber aggressiv verhalten. Er musste schließlich zwangsweise fixiert werden, erklärt die Polizei weiter.

Ein Drogentest sei positiv verlaufen. Da die Beamten weitere Taten nicht ausschließen konnte, habe die Polizei den Mann in den Zentralen Polizeigewahrsam gebracht.