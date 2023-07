Das Möbelhaus von Ikea in Günthersdorf bei Leipzig wird erneut bestreikt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten am Samstag zur Arbeitsniederlegung aufgefordert. Diesmal geht es ums Geld. Auch andere große Geschäfte in Sachsen-Anhalt sind betroffen.

Günthersdorf/MZ - Verdi will am Samstag das Ikea Möbelhaus in Günthersdorf bei Leipzig bestreiken. Wie die Dienstleistungsgewerkschaft am Freitagabend mitteilte, seien die Beschäftigten aufgerufen statt zu arbeiten, sich am Vormittag zu einer Kundgebung vor dem Geschäft zu versammeln.