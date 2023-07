In Schkopau ist diesen Sommer wieder ein Wachschutzdienst am Wallendorfer und Raßnitzer See sowie an den Kiesgruben Hohenweiden unterwegs. Wie die zweite Saison läuft und welches Angebot für 2024 in Planung ist.

Streife an den Schkopauer Seen - so läuft die zweite Saison des Sicherheitsdienstes

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes schauen am Wallendorfer See in Burgliebenau nach dem Rechten.

Schkopau/MZ - Die schwarz gekleideten Männer mit der Aufschrift „Security“ auf ihren T-Shirts sind an den Schkopauer Seen inzwischen bekannt. Schließlich sind sie schon die zweite Saison am Raßnitzer und Wallendorfer See unterwegs, um für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. In diesem Jahr konnten sie auch ihre Präsenz an den Kiesgruben in Hohenweiden erhöhen, wie die Sicherheitskräfte berichten, die nicht namentlich genannt werden möchten. Das sei im vergangenen Jahr aufgrund der weiten Fahrwege und hohen Spritpreise etwas kurz gekommen.