Streetworkerin berichtet: Merseburger Jugendliche missbrauchen Tilidin wieder vermehrt als Droge

Die Streetworkerin Jenny Cornelius versucht die Jugendlichen in Merseburg über Drogen aufzuklären.

Merseburg/MZ - Bei starken Schmerzen nach einer Zahnoperation, einer Verbrennung oder etwa bei einer Angina verschreiben Ärzte gelegentlich das Schmerzmittel Tilidin, das mit einem Rezept in der Apotheke abgeholt werden kann. Was für Patienten mit Schmerzen ein wichtiges Medikament ist, wurde in der Coronapandemie wieder verstärkt zur Droge. Gerade Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 30 Jahren nutzen das Mittel seitdem wieder häufiger als illegale Droge.