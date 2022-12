Streetworker aus Merseburg bekommen neuen Bus

Lange haben sie gewartet. Nun ist er da. In Zukunft werden sie damit viele Angebote in der Stadt durchführen.

Merseburg/MZ - Stolz stehen Jenny Cornelius und Marcus Schmied vor einem grauen VW-Bus, auf dessen Motorhaube groß das Logo Streetwork Merseburg prangt. „Endlich ist es so weit“, freut sich die Streetworkerin. Nach jahrelangem Warten hatte die Stadt in diesem Jahr einen Bus in ihrem Haushaltsplan vorgesehen, der nun seinen Weg zu den Streetworkern gefunden hat und deren Arbeit erheblich erleichtern soll.