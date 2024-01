In Merseburg kam es zu einem schockierenden Vorfall, als drei Räuber in einer Straßenbahn einen Fahrgast zur Herausgabe seiner Armbanduhr zwangen

Straßenbahn-Raub in Merseburg: Fahrgast muss Uhr herausgeben

Überfall in Tram

Eine alltägliche Straßenbahnfahrt nahm für einen Fahrgast in Merseburg eine dramatische Wendung, als er von drei Unbekannten unter Gewaltandrohung ausgeraubt wurde.

Merseburg/MZ - Räuberische Erpressung in Merseburg: Am Dienstagnachmittag, gegen 15 Uhr, ist einem Fahrgast in einer Straßenbahn zwischen den Haltestellen Leunaweg und Merseburg Zentrum die Armbanduhr geraubt worden.

Wie die Polizei mitteilt, drohten drei unbekannte Täter dem Geschädigten mit Gewalt, falls sie die Uhr nicht bekommen sollten. Der Geschädigte übergab die Uhr, ohne dass jemand verletzt wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.