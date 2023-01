Ufersicherung am Geiseltalsee Strand Frankleben bekommt Buhnen wie an der Ostsee

Schutzmaßnahmen wie an der Ostsee gelten künftig auch am Geiseltalsee. Der Strand Frankleben ist Wind und Wellen aktuell so stark ausgesetzt, dass er immer wieder weggespült wird. Neun Buhnen sollen das verhindern. Der Bau ist in vollem Gang.