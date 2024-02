Kriminalität Straftaten an Schulen im Saalekreis: Polizei zählt dreistellige Fallzahlen

Gewalt, Beleidigungen und Sachbeschädigungen an Bildungseinrichtungen im Saalekreis sind kein Einzelfall. Die Polizei registriert jährlich eine dreistellige Zahl an Delikten. Dabei wird in der Statistik gar nicht alle Straftaten im Schulkontext erfasst.