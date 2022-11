Stolpersteine, Andacht und digitaler Rundgang

Merseburg/MZ - In Erinnerung an die Pogrome vom 9. November 1938 plant ein breites Bündnis in Merseburg heute zahlreiche Gedenkveranstaltungen. Geplant sind laut einer Mitteilung gemeinsame Veranstaltungen ziviler demokratischer Akteure des Landkreises und der Stadt Merseburg. So beginnt um 16.30 Uhr ein Stolpersteinrundgang in Merseburg ab der Dammstraße in Merseburg bei dem der verschiedenen Opfergruppen gedacht wird. Ab 18 Uhr folgt eine gemeinsamen Andacht in der Stadtkirche St. Maximi am Markt. Gefolgt von der Vorstellung des Projektes „Digitaler Stolpersteinrundgang Saalekreis“ in der Willi-Sitte-Galerie um 19.15 Uhr und dort einem „Rundgang“ per Internet nicht nur in Merseburg, sondern im gesamten Kreisgebiet. In der Galerie gibt es dann ab 20 Uhr noch Einblicke in die Ausstellung „Jüdische Köpfe“ durch den Kurator der Schau.