Stichwahl Oberbürgermeister: Das Duell um Merseburg

Zwei Kandidaten, kein Favorit. Am Sonntag entscheiden die Merseburger, wer künftig ihre Stadt regiert. Die MZ hat die beiden Bewerber Michael Hayn und Sebastian Müller-Bahr zu ihren Zielen befragt.

Diese beiden Kandidaten treten bei der Stichwahl in Merseburg an, sie wollen neuer Oberbürgermeister werden: Sebastian Müller-Bahr (r.) und Michael Hayn.

Merseburg/MZ - Sie lagen weit vor den beiden Mitbewerbern, doch nah beieinander: Ganze 262 Stimmen trennten Michael Hayn und Sebastian Müller-Bahr im ersten Wahlgang um den Oberbürgermeisterposten in Merseburg. Beide sind CDU-Mitglieder. Doch nur der 52-jährige Hayn, Chef des Kreisverbandes und der Stadtratsfraktion, tritt offiziell für die Union an. Müller-Bahr, aktuell persönlicher Referent des Amtsinhabers Jens Bühligen (CDU) ist als Einzelbewerber unterwegs. Hier beantworten sie die letzten Fragen vor der Stichwahl am Sonntag.

Frage 1: Sollten Sie gewählt werden: Welche drei Vorhaben würden Sie mit Priorität noch in diesem Jahr auf den Weg bringen?

Michael Hayn: Zunächst muss eine Bestandsaufnahme erfolgen (Haushalt, Personal, usw.). Danach muss dort gehandelt werden, wo es am meisten „brennt“. Ich gehe davon aus, dass es die Folgen der Coronazeit sind und diese müssen wir schnell beseitigen. Ebenso werden Begegnungszentren schnell eingerichtet, um Jung und Alt eine Plattform zu bieten.

Sebastian Müller-Bahr: Ich möchte zügig ein Stadtteilentwicklungskonzept für Merseburg-Süd auf den Weg bringen. Weiterhin liegt mir eine schnelle, doch zugleich nachhaltige Lösung für die Qualität der Merseburger Grünanlagen am Herzen. Hier können wir zeitnah konkrete Maßnahmen zur Verbesserung anstoßen. Gewerbetreibende und Merseburger Vereine sollen einen festen Ansprechpartner in der Stadtverwaltung bekommen. Ich verspreche mir davon eine bessere Vernetzung und Zusammenarbeit aller Beteiligten.

Frage 2: Sie haben sich für den Neubau einer Schwimmhalle in Merseburg ausgesprochen. Wo soll dieser Neubau entstehen und vor allem wie wollen Sie ihn finanzieren?

Michael Hayn: Ich gehe davon aus, dass der Neubau einer Schwimmhalle eine nachhaltigere Investition ist und am Ende auch die günstigere. Geld werden wir aus Fördermitteln akquirieren müssen und ich werde mich mit unserer Kämmerei, unseren Amtsleitern und Bauexperten zusammensetzen und die bestmögliche Lösung für alle Merseburger finden.

Sebastian Müller-Bahr: Diese sollte zentral liegen, für jeden - auch mit ÖPNV - gut zu erreichen sein und sich ideal mit dem Stadtbild ergänzen. Ein solches Projekt braucht eine gute Planung, sichere Finanzlage und Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten. Zur Finanzierung sind bereits im jetzigen Haushalt erste Mittel eingestellt. Nun heißt es, das Ziel konsequent weiterzuverfolgen.

Frage 3: Bis 2025 will Merseburg laut Haushaltsplan gut acht Millionen Euro für Straßenbau ausgeben, darunter der Beginn des Ausbaus im Bereich Kötzschen. Allerdings bekommt Merseburg vom Land wohl knapp vier Millionen Euro weniger als Ersatz für die abgeschafften Ausbaubeiträge als erhofft. Wie wollen Sie dennoch den Straßenbau bezahlen? Auf welche Straßenprojekte würden sie bei Finanzknappheit (zunächst) verzichten?

Michael Hayn: Solange wir keine Flugtaxis bauen, müssen wir unsere Straßen in Ordnung halten. Es gibt keine Alternativen. Mein Ziel ist daher, alle beschlossene Bauvorhaben zu verwirklichen. Zur Glaubwürdigkeit der Politik gehört auch, gemachte Versprechen zu erfüllen. Wir werden daher verstärkt auf Fördermittelsuche gehen und das Land verstärkt finanziell in die Pflicht nehmen.

Sebastian Müller-Bahr: Das beschlossene Straßenbauprogramm muss konsequent fortgeführt werden. Ob die Mittel über 2022/23 hinweg ausreichend sind, ist aus heutiger Sicht nur Spekulation. Hier sollten zunächst die tatsächlichen Ergebnisse der einzelnen Bauvorhaben abgewartet und dann nachgesteuert werden. Zum Beispiel mit Forderungen gegenüber dem Land auf mehr Ausgleichszahlungen.

Frage 4: Zwei Drittel der Wahlberechtigten stimmten im ersten Wahlgang nicht ab. Das spricht für große Politikverdrossenheit. Wie wollen Sie als OB konkret den Austausch und Kontakt mit den Merseburger herstellen und halten? (auch über Bürgersprechstunden hinaus)

Michael Hayn: Aus den Gesprächen im Wahlkampf kann ich Ihnen berichten, dass Bürger sich von der Politik nicht gehört fühlen. Dieses Gefühl müssen wir dadurch zerstreuen, dass die Stadtverwaltung einen einfacheren Zugang für Bürgeranfragen gestaltet und die Stadt für die Bürger auch greifbarer und sichtbarer wird. Und warum sollte ein Bürger mich nicht einfach auf der Klia-Platte ansprechen, wenn er mich sieht?

Sebastian Müller-Bahr: In den vielen persönlichen Gesprächen der letzten Wochen ist mir bewusst geworden, dass viele Einwohner der Meinung sind, die Stadt selbst kann wenig ändern. Hier müssen wir stärker kommunizieren und deutlich machen, welchen Einfluss Kommunalpolitik auf die Lebensqualität jedes Einzelnen hat. Und Möglichkeiten zur Mitgestaltung weiter fördern.

Frage 5: Saale, Schloss, Südpark – Merseburg hat touristisches Potential, nutzt das aber kaum. Wie wollen Sie für mehr (Tages-) Tourismus sorgen?

Michael Hayn: Merseburg kann mit über 1.000 Jahren Geschichte glänzen und braucht sich nicht zu verstecken. Wir müssen unsere Schätze mehr sichtbar machen (so auch in den sozialen Medien) und die Besucher für unsere Stadt begeistern. Das kriegen wir nur mit einem Marketingkonzept unter Einbindung unserer Vereine und unter Einsatz moderner Medien hin. Und dazu habe ich diverse Ideen.

Sebastian Müller-Bahr: Wir haben im letzten Jahr gesehen, welch unglaubliches Potential in Merseburg steckt. Leider fehlt es noch an einem durchgängigen Kultur- und Tourismuskonzept mit einer eigenständigen, unverwechselbaren Marke. Wir müssen ebenso für junge Menschen interessanter werden und attraktive Angebote schaffen.