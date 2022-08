Steirische Harmonika - Wallendorfer nimmt seit zehn Jahren Musikunterricht in Österreich

Wallendorf/MZ - „Die Helikonbässe sind das Besondere an der Steirischen Harmonika“, sagt Hans-Joachim Pomian, während er mit der linken Hand die Knöpfe an seinem Instrument drückt und tiefe Töne erklingen. Dann stimmt Pomian eine Polka an, die Musik erfüllt den ganzen Raum. Der Wallendorfer ist voll in seinem Element.