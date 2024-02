Feuerwehren, Polizei und Bauhof waren Samstagfrüh in der Herrenstraße in Schraplau im Einsatz.

Mauer in Schraplau eingestürzt

Einsatz für die Feuerwehr in der Herrenstraße in Schraplau.

Schraplau/MZ - - In der Herrenstraße in Schraplau ist vergangenes Wochenende eine Steinmauer auf die Fahrbahn gestürzt. Wie die Freiwillige Feuerwehr Esperstedt, die zusammen mit der Wehr aus Alberstedt sowie Polizei und Bauhof an der Einsatzstelle war, berichtete, lag die Mauer Samstagfrüh auf einer Länge von circa zehn Metern auf der kompletten Straßenbreite verteilt – neben Steinen auch ein Gartenzaun und Erde vom angrenzenden Grundstück.