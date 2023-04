Das Festival „Women in Jazz“ wird erneut in der Goethe-Stadt Bad Lauchstädt eröffnet. Welche Ladies diesmal im Saalekreis performen und wie auch Kinder mitmachen können.

Starke Stimmen - „Women in Jazz“ in Bad Lauchstädt und Merseburg

Merseburg/Bad Lauchstädt/MZ - Der Jazz kommt wieder in den Saalekreis. Und wie schon in den Vorjahren wird das Festival „Women in Jazz“ im Goethe-Theater Bad Lauchstädt eröffnet. Am 5. Mai und mit einer großen Stimme: Dana Masters. „Die US-Amerikanerin hat mit ganz interessanten Leuten zusammengearbeitet“, erzählt Festivalmacher Ulf Herden. „Mit dem Gitarristen von Prince. Außerdem war sie viele Jahre in der Band von Van Morrison und hat mit ihm gemeinsam performed.“