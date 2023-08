Drei Mal hatten Merseburgs Stadtwerke in den vergangen zwölf Monaten die Energiepreise erhöht. Nun gehen sie erstmal wieder den Schritt in die Gegenrichtung. Doch nicht alle Kunden profitieren davon – und noch weniger spüren es im Portemonnaie.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - Es sehe düster aus, sagte Guido Langer, Geschäftsführer der Merseburger Stadtwerke vor Jahresfrist. Damals fürchteten Politik und Energieversorger einen realen Gasmangel im Winter, weil das bisher so wichtige russische Gas wegfiel. Strom- und Gaspreise erlebten an den Märkten eine rasante Preisrallye. Zu diesem Zeitpunkt verkündete Langer die erste Tariferhöhung. Zwei Weitere sollten in den kommenden Monaten folgen. Zum Jahresbeginn 2023 zahlten Gaskunden in der Grundversorgung fast doppelt so viel für die Kilowattstunde wie ein Jahr zuvor. Beim Strom hatte der Anbieter die Preise im Schnitt um 50 Prozent angezogen.